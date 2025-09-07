Italia, le parole del ct Gattuso a Sky: «Noi dobbiamo ripartire da prestazione e certezze»

Italia, le parole del ct Gattuso: «Noi dobbiamo ripartire da prestazione e certezze». Le dichiarazioni a Sky Sport

Alla vigilia della sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 tra Italia e Israele, il commissario tecnico azzurro Gennaro Gattuso, ex Milan e centrocampista campione del mondo nel 2006 e noto per il suo temperamento grintoso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, delineando le insidie del match e lo stato d’animo della squadra.

Reduce dal convincente successo per 5-0 contro l’Estonia, l’Italia si prepara a un impegno ben diverso. Il tecnico calabrese, subentrato a giugno a Luciano Spalletti, ha sottolineato l’importanza di ripartire dalle certezze mostrate all’esordio: intensità, aggressività e capacità di imporre il gioco nella metà campo avversaria.

PAROLE – «Estonia e Israele sono due squadre strutturate in maniera diversa. Molto fisica l’Estonia, loro di qualità che gioca bene in transizione. Vengono da 6 vittoria e una sconfitta, in salute, non meritava di perdere contro la Norvegia. Possono far male in transizione, bisogna portare rispetto, non sarà facile».

COSA CAMBIA DOMANI – «Vedrete domani, vediamo. Noi dobbiamo ripartire sicuramente da prestazione e certezze, come l’intensità, il voler fare la partita e giocare nella metà campo loro. Bisognerà fare attenzione Due attaccanti? Domani vedremo».

SULLA GUERRA – «Ho detto che mi dispiace di averli beccati nel nostro girone, è una squadra che gioca bene. Poi fa male vedere cosa sta succedendo e più di questo non voglio dire. Fa male vedere persone e bambini che perdono la vita. Noi dobbiamo fare la partita e siamo qui per questo.

La sfida contro Israele, in programma a Debrecen, sarà decisiva per consolidare il secondo posto nel girone e mantenere vive le speranze di qualificazione diretta. Gli Azzurri sanno che un passo falso potrebbe complicare il cammino verso il Mondiale.