Conferenza stampa Cristante: «Dobbiamo ripartire. Superare la delusione non è facile»

Bryan Cristante, centrocampista dell‘Italia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Nations League contro la Germania. Le sue dichiarazioni:

NAZIONALE – «Contro l’Argentina abbiamo risentito anche della delusione di non essere andati al Mondiale. Non è facile da superare, ma dobbiamo rialzarci. Vogliamo ripartire e siamo certi di essere un’ottima squadra».

MODO DI GIOCARE – «Possiamo fare tutto, non siamo gli ultimi arrivati e siamo forti. Possiamo essere più fisici o più tecnici, dipenderà anche da come il mister imposterà le partite. Dobbiamo fare un percorso per arrivare al meglio al prossimo Europeo»

GERMANIA – «Sono molto forti e dobbiamo essere attenti per fare una grande partita. Ripartiamo da domani»

ITALIA – «Sono arrivato in ritiro il 29 e subito a Londra. Per quello che ho visto manca esperienza ma siamo tutti bravi. La nostra forza è cercare di avere più di undici titolari e allora possiamo dire la nostra».