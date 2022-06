Conferenza stampa Mancini: «Dobbiamo ritrovare la magia dell’Europeo. Nuovo ciclo? Partiamo da ora»

Il Ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Germania

ITALIA – «Dobbiamo tornare alla magia vissuta all’Europeo. Io sento la fiducia anche se nel calcio quando vinci tutti sono con te e al contrario sono contro. Ripescaggio? Ho solo detto che se dovesse esserci la possibilità noi andremo. Formazione? Cambierò tanti giocatori visto che in tanti sono tornati a casa per vari problemi. Sorpreso da Lazzarri e Zaccagni che stavano bene, ma anche loro mi hanno detto di avere alcuni problemi quindi li abbiamo mandati a casa».

ARGENTINA – «Abbiamo pagato le tante assenze ed è stata la prima vera partita in cui ci mettono sotto in questi anni».

PROBLEMA GOL – «Ci preoccupa tanto. In Italia siamo rimasti con Belotti e Immobile, di diverso c’è solo Scamacca che ha segnato in Serie A, quindi la speranza è quella di avere sempre più giocatori pronti in A».

GERMANIA – «E’ una delle squadre più forti. Sono completi e maturi, dovremo difendere bene e attaccare meglio».

NUOVO CICLO – «Ripartiamo già da ora con il nuovo ciclo della Nazionale».