Italia, si pensa a naturalizzare Ibanez

Dopo le parole di Ibanez, la Figc pensa a naturalizzare il difensore della Roma come Jorginho, Emerson e Toloi

Dopo l’intervista rilasciata al Corriere dello Sport in cui Ibanez diceva che accetterebbe di buon grado una chiamata dall’Italia, la Figc – come riporta sempre il quotidiano sportivo – ha iniziato a pensarci seriamente. Il difensore della Roma potrebbe essere naturalizzato e far parte così del gruppo a disposizione di Mancini.

In Azzurro ritroverebbe altri giocatori di origine brasiliana, ma naturalizzati italiani: Emerson, Jorginho e Toloi. Per Mancini e per l’Italia, Ibanez sarebbe un rinforzo importante per la difesa, chissà che al Mondiale non possa esserci spazio anche per lui.