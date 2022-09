Crisi Inghilterra, Southgate ora rischia

Sono mesi difficili per la Nazionale inglese e la retrocessione in Lega B della Nations League non aiuta di certo Southgate

Il Ct ora rischia davvero di veder saltare la sua panchina a pochi mesi dal Mondiale. Dopo la sconfitta contro l’Italia a San Siro anche i fischi dei supporters inglesi a mettere ancor più benzina sul fuoco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.