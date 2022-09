Italia Inghilterra, l’ultimo treno per la Nations League

Penultima giornata nei gironi di Nations League: Italia Inghilterra rischia di essere l’ultima chiamata per gli Azzurri di Mancini

Ritornano dunque le nazionali nell’ultimo blocco prima dei Mondiali: Italia Inghilterra definirà (in parte) il destino azzurro nella Nations League, competizione che nel pensiero comune si avvicina di molto alla Coppa Italia. Per mesi non interessa a nessuno, poi quando si arriva alle fasi finali sarebbe delittuoso snobbarla. A maggior ragione per chi in Qatar nemmeno ci andrà.

E così la serata di San Siro potrebbe assumere un significato determinante per accedere alla Final Four, con i ragazzi di Roberto Mancini obbligati o quasi a cogliere un risultato positivo. Che, ben inteso, potrebbe non bastare anche abbinato all’eventuale ultimo successo in Ungheria se le Germania, a sua volta, vincesse entrambe le sue due sfide in calendario.

Ma in un girone così ingarbugliato e denso di sorprese, comandato ancora dai magiari di Marco Rossi, tanto vale fare un passo alla volta e concentrarsi sulla sfida agli inglesi. La truppa di Gareth Southgate, tra le logiche favorite in Qatar, sarà al contempo obbligata a vincere per scongiurare il pericolo retrocessione nella Lega B.

Il che potrebbe anche rappresentare un indubbio vantaggio tattico per un’Italia rimaneggiata, instabile in difesa (Bonucci e Bastoni non proprio nel momento migliore della carriera) e povera in attacco con Gabbiadini e Grifo alternative a Raspadori per affiancare Immobile, a seconda che il Mancio scelga il consueto tridente da 4-3-3 o sperimenti il più compatto 3-5-2. Insomma, si è visto di meglio nel passato ma l’attualità ci impone quanto meno di provare a salire al volo sull’ultimo treno.