Mancini punta su Verratti: il talento abruzzese, dopo numerose prestazioni incolore, dovrà prendersi l’Italia e dare qualità al gioco degli Azzurri

Marco Verratti, centrocampista 25enne in forza al Psg, è certamente un calciatore la cui carriera è esplosa in fretta: nell’estate del 2012, a soli 19 anni, passa dal Pescara al Paris Saint Germain, con cui finora ha conquistato 5 Ligue 1, 6 Supercoppe, 4 Coppe di Francia e 5 Coppe di Lega. Nel corso della sua esperienza parigina, ha messo in mostra tutte le sue qualità, che però si sono viste poco o nulla durante le sue apparizioni in Nazionale. Dopo il debutto avvenuto ad agosto 2012, ad oggi sono solamente 25 le presenze del talento abruzzese, ma nessuna degna di nota.

Il problema di Verratti, in questi anni, sono stati gli infortuni, spesso lunghi e complicati da risolvere. La sua esperienza azzura sarebbe potuta essere diversa, probabilmente lo avrebbe aiutato anche a livello tattico, se non si fosse infortunato proprio alla vigilia di Euro 2016. Antonio Conte, infatti, aveva scelto di costruire su di lui il centrocampo degli Azzurri. Ed è proprio ciò Mancini vuole fare in questo momento: Verratti affiancherà Jorginho e Barella e dovrà dare qualità al gioco dell’Italia. In altri tempi, con un ricambio generazionale all’altezza, il centrocampista abruzzese avrebbe fatto più fatica a scalare le gerarchie, ma adesso l’Italia di Mancini ne ha bisogno. Tra stasera e domenica esordirà con il nuovo ct, con l’obiettivo di cancellare anche la sua ultima apparizione con la maglia della Nazionale, quando fu disastroso durante la partita di andata in Svezia.