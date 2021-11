Italia, nasce la Nazionale “brasiliana”: Joao Pedro, Luiz Felipe e Ibanez azzurri già a gennaio

La Federazione ha accelerato per naturalizzare Joao Pedro, Luiz Felipe e Ibanez che potrebbero essere convocati dall’Italia già a gennaio

Lo aveva annunciato ieri il presidente federale Gabriele Gravina: «Siamo a lavoro per tre situazioni specifiche, poi toccherà a Mancini». E questi tre casi riguarderebbero per l’Italia tre nomi che ormai circolano da settimana in orbita azzurra: Joao Pedro, Luiz Felipe e Ibanez. I tre brasiliani pronti a svestire la nazionalità verdeoro e accogliere il tricolore italiano.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’iter è stato già avviato. Ora un delegato del Club Italia contatterà i tre calciatori e gli chiederà di rinunciare definitivamente al loro Brasile. Una decisione irreversibile che dovrà anche essere comunicata alla FIFA con tanto di lettera di motivazione della scelta fatta. Sarà infatti l’organizzazione internazionale a dare l’ultima parola sulla naturalizzazione dei tre calciatori. A quel punto, Joao Pedro, Luiz Felipe e Ibanez potrebbe vestire l’azzurro già a fine gennaio per lo stage che il c.t. Mancini organizzerà in vista dei playoff di marzo.