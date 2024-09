Italia-Norvegia U21: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Francioni andrà in scena la sfida tra Italia-Norvegia U21: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Francioni di Latina si giocherà la gara valevole per le qualificazioni agli Europei tra Italia-Norvegia U21. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

NORVEGIA U21 (4-3-3): Tangvik, Edh, Hjelde, Ostrom, Lovik; Hansen, Arnstad, Aasgaard; Orjasaester, Mvuka, Jatta. Allenatore: Jalland

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Savona, Coppola, Pirola, Ruggeri; Bove, Bianco, Ndour; Fabbian; Esposito, Gnonto. Allenatore: Nunziata.

Orario e dove vederla in tv

Italia-Norvegia U21 si gioca alle ore 18.30 di martedì 10 settembre per le qualificazioni all’Europeo. Verrà trasmessa in chiaro su Rai 2. La partita sarà visibile in streaming sull’app di Rai Play su tutte le piattaforme.