Italia-Polonia, Bereszynski: «Farò attenzione soprattutto a Insigne»

Alla vigilia di Italia-Polonia, il difensore polcacco della Sampdoria, Bsrtosz Bereszynski è intervenuto in conferenza stampa indicando il principale avversario azzurro: Lorenzo Insigne

Meno di 24 ore a Italia-Polonia, partita che segnerà l’esordio delle due Nazionali in Nations League. Alla vigilia della gara che si giocherà a Bologna, il terzino polacco della Sampdoria, Bartosz Bereszynski, ha espresso le sue sensazioni sugli azzurri, indicando il principale avversario da tenere d’occhio: «Conosco molto dei nostri avversari, ma questo non deve abbassare il mio livello di concentrazione – ha dichiarato il difensore in conferenza stampa – Vogliamo dare una buona impressione e fare del nostro meglio. L’Italia sta attraversando una fase di ricostruzione dopo il fallimento nella qualificazione ai Mondiali, ma resta una squadra piena di stelle. Tutti i giocatori azzurri hanno qualità e non ho molti suggerimenti per i miei compagni, ma devo dire che presterò particolare attenzione a Insigne. Ho un ricordo eccellente visto che la scorsa settimana l’ho marcato e la mia squadra ha vinto molto bene».