Tra poco andrà in scena Italia-Portogallo, gara da dentro o fuori per gli azzurri in Nations League ma intanto San Siro becca Leonardo Bonucci

Tutto pronto per Italia-Portogallo, gara da dentro o fuori per gli azzurri di Mancini che devono necessariamente vincere per rimanere nella Serie A della Nations League. Gara che si giocherà a San Siro che per l’occasione si è vestito a festa e ha fatto registrare il tutto esaurito. Già nel pre partita l’atmosfera si è riscaldata a causa della presenza di Leonardo Bonucci nella formazione titolare. Infatti, alla lettura dei due schieramenti da parte dello speaker dello stadio, copiosi fischi sono caduti all’indirizzo di Bonucci. Probabile che negli oltre 70mila tifosi presenti al Meazza, buona parte siano di fede milanista.