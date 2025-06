Italia, Raspadori: «Qui c’è grande spirito, siamo positivi per la Norvegia. Spalletti? Ecco cosa mi ha detto per lo scudetto»

Le parole di Giacomo Raspadori, attaccante dell’Italia, in vista delle sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali. I dettagli

Giacomo Raspadori, attaccante dell’Italia, ha parlato a Vivo Azzurro TV in vista delle sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali.

AMBIENTE – «Qui si respirano energie super positive, c’è grande voglia di stare tutti insieme e iniziare un cammino con entusiasmo e gioia».

NAZIONALE DOPO LO SCUDETTO – «Un po’ di differenza c’è. Quando la Nazionale chiama ti dà carica da solo. Io sono anche bolognese e oltre ad aver vinto uno Scudetto pazzesco, ho gioito anche per il Bologna dei miei amici che erano tutti all’Olimpico. Sono traguardi che fanno la storia e lasciano il segno nelle annate: averne fatto parte è una fortuna e una bravura, i successi si costruiscono col lavoro quotidiano».

COSA HA DETTO SPALLETTI – «Ha dimostrato di essere felice per noi. Nelle squadre si creano rapporti importanti e stretti, lui a Napoli lo ha creato vincendo. Lo abbiamo visto felice, anche per la gente e la città: c’è stato e sa cosa significano il calcio e vincere a Napoli. Come due anni fa, è stata la vittoria di tutti. E ha trasmesso a tutta Italia la bellezza del gioire e soffrire insieme. Ora questa gioia va portata qui».

TORNARE A REGGIO EMILIA – «Uno stadio fondamentale perché ho esordito lì. E Sassuolo è stato il culmine di un percorso da ragazzo a uomo, oltre ad averci fatto il primo gol con la Nazionale. Ho ricordi, emozioni e amici che ancora ci lavorano, sarà emozionante tornarci».

GOL IN NAZIONALE – «Quello all’Inghilterra a San Siro in Nations League. Per l’importanza del gol e perché c’era la mia famiglia e ho segnato davanti a loro. Oltre a essere stato pure un bel gol: l’aspetto estetico incide».

DIVENTARE PAPA’ – «Mia figlia mi dà una gioia diversa, quello che ti trasmette lei nient’altro. Veramente non riesco neanche a parlarne! E ha fatto un esordio vincendo lo Scudetto, è scesa in campo con me con il Cagliari: una presenza e un titolo! Era già stata allo stadio, in campo no».