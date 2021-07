Italia, Raspadori: «Siamo carichi. Vinciamo noi contro la Spagna»

Giacomo Raspadori, attaccante dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro la Spagna

SPAGNA – «Siamo veramente molto carichi, felici di essere arrivati fino a qui. Ora tocca a noi fare una grande partita e dare continuità al nostro sogno. Il mister ci dà una grossa mano. Ci mette a disposizione tutto quello di cui abbiamo bisogno per andare in campo e far bene. Ora tocca noi. Dobbiamo andare in campo e prenderci quello che vogliamo».

IMMOBILE – «Io penso che la risposta ci sarà sicuramente. Ciro è un grandissimo giocatore e un grandissimo attaccante. Mi sorprende anche venga criticato. Sarei felice per lui fosse a decidere la sfida».

PRONOSTICO – «1-0 per l’Italia ovviamente».