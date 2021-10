Italia Spagna, Adani: «Il primo giallo di Bonucci ha compromesso tutto»

Lele Adani commenta l’espulsione di Leonardo Bonucci in Italia-Spagna: le dichiarazioni dell’ex difensore sull’accaduto

Lele Adani, dagli studi di Sky Sport, commenta l’espulsione di Bonucci in Italia-Spagna.

«Ci sono delle connessioni in campo tra arbitri e calciatori, a volte i direttori di gara vengono anche aiutati da queste cose. Bonucci ha il diritto di allargare le braccia e chiedere spiegazioni, è quel giallo che compromette tutto. Nel secondo caso, un difensore esperto come Leo può anche evitare di andare a duello, lì commette l’errore di guardare prima Busquets per poi andare a contrasto».