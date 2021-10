Spagna, Ferran Torres: «Miglior modo per vendicarsi dell’Europeo. Siamo felici»

Ferran Torres, autore della doppietta che ha messo ko l’Italia, ha parlato nel post partita della semifinale di Nations League

Ai microfoni di Marca, Ferran Torres ha analizzato la vittoria della Spagna sull’Italia:

«Sapevamo che era una partita speciale, avevamo perso in semifinale dell’Europeo e batterli in casa in un’altra semifinale era il modo migliore per vendicarsi. Sono felice per la squadra. Credo che la costanza e l’allenamento facciano arrivare i risultati. La partita dura 90 minuti, possono esserci errori e giocate splendide ma bisogna essere costanti ed è per questo che abbiamo vinto».