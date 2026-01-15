Italia, tramonta l’ipotesi stage pre playoff mondiali: nessun incastro tra Lega e diritti tv! Non c’è alcuno spiraglio nel fitto calendario

Il sogno di un ritiro anticipato per preparare al meglio la decisiva semifinale dei playoff mondiali contro l’Irlanda del Nord è ufficialmente tramontato. L’Italia di Gennaro Gattuso non avrà a disposizione lo stage che era stato ipotizzato per l’inizio di febbraio a Coverciano. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Lega Serie A non è riuscita a incastrare le date (2-3 o 9-10 febbraio) all’interno di un calendario saturo, compresso tra gli impegni delle coppe europee, la corsa scudetto e i rigidi vincoli dei diritti televisivi.

Niente polemiche urlate, ma tanta amarezza diplomatica per il commissario tecnico e per il capo delegazione Gianluigi Buffon. L’ex portiere campione del mondo ha sottolineato la necessità di essere “più forti di queste cose”, ma la delusione è palpabile. Gattuso perde l’occasione di visionare un gruppo di circa venti calciatori, tra cui spiccavano le possibili novità Marco Palestra e Davide Bartesaghi, giovani difensori in ascesa rispettivamente di Atalanta e Milan. Per ovviare al problema, il CT “Ringhio” si è trasformato in un viaggiatore: negli ultimi giorni è volato persino in Arabia Saudita per incontrare di persona il bomber Mateo Retegui, e organizzerà cene o incontri radunando i giocatori per aree geografiche.

Il problema logistico era insormontabile: l’ultima giornata della nuova Champions League, fissata interamente per mercoledì 28 gennaio, ha impedito di anticipare al sabato i match di big come Inter, Juventus e Atalanta, impegnate in trasferta e bisognose di riposo. Ora il “Piano B” della FIGC si sposta tutto su marzo. L’obiettivo è anticipare quante più gare possibili della giornata di Serie A del 21 marzo, quella che precede la sosta. L’ago della bilancia sarà la sfida tra la Fiorentina e i Nerazzurri: se i Viola dovessero superare i playoff di Conference League, il match scivolerebbe a domenica, togliendo a Gattuso giorni preziosi di allenamento con il blocco interista e con la punta Moise Kean.