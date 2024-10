Italia U19-Galles: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Bruno Benelli l’incontro amichevole U19 tra Italia-Galles: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Bruno Benelli di Ravenna va in scena la partita amichevole tra Italia U19-Galles. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Italia U19, i convocati

Portieri: Renato Bellucci Marin (Roma), Tommaso Martinelli (Fiorentina);

Difensori: Niccolò Fortini (Juve Stabia), Giovanni Leoni (Parma), Andrea Natali (Bayer Leverkusen), Filippo Pagnucco (Juventus), Matteo Giuseppe Plaia (Perugia), Filippo Reale (Roma), Lorenzo Tosto (Empoli);

Centrocampisti: Andrea Bonanomi (Atalanta), Federico Cassa (Atalanta), Mattia Liberali (Milan), Leonardo Mendicino (Cesena), Lorenzo Riccio (Atalanta), Emanuele Sala (Milan);

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Jeff Ekhator Osayuki (Genoa), Giacomo De Pieri (Inter), Seydou Fini (Excelsior Rotterdam), Mattia Mosconi (Inter), Diego Sia (Milan).

Italia U19-Spagna: orario e dove vederla in tv

Italia U19-Galles si gioca alle ore 15:00 di giovedì 10 ottobre. Verrà trasmessa in diretta in streaming sulla piattaforma Vivo Azzurro TV, visibile anche su Dazn, attraverso Chromecast, Firestick, smart tv e console per videogiochi. Non è prevista alcuna trasmissione in tv.