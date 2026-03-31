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Italia U19, missione compiuta per i ragazzi di Bollini: basta il pari con la Turchia per qualificarsi agli Europei!
Italia U19, missione compiuta per i ragazzi di Bollini: basta il pari con la Turchia per staccare il pass per Europei in Galles! Ecco com’è andata
L’Italia Under 19 di Bollini conquista il pass per gli Europei in Galles grazie al pareggio contro la Turchia. Un 1-1 che consente agli azzurrini di chiudere il girone da imbattuti, grazie a una miglior differenza reti rispetto ai turchi, che come l’Italia erano a punteggio pieno dopo le prime due giornate.
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La Turchia pareggia dopo il vantaggio iniziale degli azzurri, siglato da Samuele Inacio, autore di un bellissimo gol nel primo tempo. Inacio, oggi all’esordio in questa fase Elite dopo aver scontato due giornate di squalifica per un precedente dal Mondiale Under 17, ha aperto le marcature. Nella ripresa, però, la Turchia pareggia con una punizione ben calciata da Soylu, fissando il risultato sull’1-1.
Con questo pareggio, l’Italia si qualifica ufficialmente agli Europei Under 19 in Galles, obiettivo centrato con determinazione e qualità.