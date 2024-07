Italia U19-Ucraina: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

All’Inver Park l’incontro degli Europei U19 tra Italia e Ucraina: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Inver Park di Larne va in scena la partita degli Europei U19 tra Italia e Ucraina, terzo turno del girone A. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Italia U19-Ucraina, le probabili formazioni

ITALIA UNDER 19 (4-3-1-2): Marin; Pagnucco, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Mannini, Lipani, Ciammaglichella; Zeroli; Pafundi, Anghelé. Ct. Corradi.

Italia U19-Ucraina: orario e dove vederla in tv

Italia U19-Ucraina si gioca alle ore 20:00 di domenica 21 luglio. Verrà trasmessa in diretta in streaming solo su Rai Play, in chiaro per tutti. Non è prevista alcuna trasmissione in tv.