Italia U21, arriva la scelta definitiva di Gravina per la panchina: lo ha chiamato per confermargli la sua decisione al telefono

È Silvio Baldini il prescelto per la panchina dell’Italia Under 21. La decisione, nell’aria da giorni, ha trovato la sua conferma definitiva. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha infatti contattato personalmente l’allenatore via telefono per comunicargli l’esito positivo e affidargli la guida tecnica degli Azzurrini, uno dei ruoli più strategici per il futuro del calcio italiano. Lo riporta Sky Sport.

Si chiude così il cerchio per la successione di Carmine Nunziata, con la Federazione che punta su un profilo di grande esperienza e carisma per valorizzare i talenti emergenti del nostro campionato. La scelta di Baldini rappresenta un segnale forte e un investimento mirato a costruire un ciclo vincente.

Il percorso di Baldini: dal Pescara all’Azzurro

La nomina arriva dopo un periodo di intense consultazioni. Come emerso nei giorni scorsi, Silvio Baldini aveva avuto un incontro programmatico a Torino con figure di spicco come Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale maggiore, e Gennaro Gattuso. Questo summit è stato decisivo per definire i dettagli e allineare le visioni tecniche.

Baldini, reduce dalla fresca promozione in Serie B ottenuta con il Pescara, porta con sé un bagaglio di competenze e una nota capacità di lavorare con i giovani, plasmandone il carattere e le qualità tecniche. La sua carriera parla per lui e la FIGC ha deciso di scommettere sulla sua abilità nel forgiare la prossima generazione di campioni.

Attesa per l’annuncio ufficiale

Con la telefonata di Gabriele Gravina, l’incarico di nuovo CT dell’Italia Under 21 è di fatto assegnato. Ora si attende soltanto il comunicato ufficiale da parte della Federazione, che dovrebbe arrivare a breve. È probabile che l’annuncio di Baldini venga inserito in un contesto più ampio, che includerà anche la presentazione dei nuovi commissari tecnici per le nazionali Under 20 e Under 19, completando così il quadro tecnico del settore giovanile azzurro per le prossime stagioni.