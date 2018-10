Italia-Ucraina, Graziani contro Mancini: «Come fai a convocare Lasagna?»

A Ciccio Graziani non sono piaciute le scelte del ct Mancini per Italia-Ucraina: definisce sopravvalutato Verratti e non si capacita della convocazione di Lasagna

È un Ciccio Graziani scatenato quello che stasera è intervenuto in diretta a Radio Sportiva, per parlare di Italia-Ucraina. L’ex attaccante della Nazionale, con cui ha vinto un Mondiale nell’82, non ha proprio digerito le scelte del ct Mancini e si è scagliato contro il suo operato. A Graziani, in particolar modo, non sono piaciute le convocazioni e le scelte della formazione titolare che è stata schierata contro l’Ucraina.

«Non si può giocare senza una punta centrale – ha commentato Graziani – Manca un attaccante vero, è una squadra senza logica. Belotti è stato lasciato fuori senza motivo, mentre Mancini ha convocato Lasagna. Ma che attaccante è? Come si fa a convocarlo? Ma Mancini le partite le guarda?». A far discutere Ciccio Graziani sono anche le scelte fatte per il centrocampo: «Jorginho e Verratti sono due metodisti, la logica dice di far giocare solo uno dei due. Io avrei schierato Jorginho, Verratti è sopravvalutato».