Italia Under 21, Ghilardi: «Lettonia buona squadra»

Daniele Ghilardi, difensore dell’Italia Under 21, ha raccontato della sfida vinta per 2-0 contro la Lettonia

Apre Casadei, chiude Fabbian. L’Italia Under 21 vince contro la Lettonia e il difensore Daniele Ghilardi ne ha parlato alla Rai .

CLEAN SHEET – «Abbiamo cercato di fare il massimo per non prendere gol e ci siamo riusciti. La Lettonia è una buona squadra, siamo rimasti concentrati per ridurre quasi a zero le loro occasioni. Vittoria importante, si cerca di vincerle tutte per arrivare primi nel girone. La Lettonia non è una squadra scarsa. Siamo una squadra che cerca di giocare dal basso e deve partire da noi, il mister ci chiede di giocare palla a terra e di cercare scambi veloci»