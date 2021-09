Italia Under 21, infortunio per Piccoli: le condizioni dell’atalantino

Infortunatosi sul finire del primo tempo, il giovane Roberto Piccoli ha abbandonato anzitempo la sfida: le sue condizioni

Buon primo tempo per l’Italia Under 21, che ha chiuso con un vantaggio di 2-0 sul Lussemburgo. Non solo buone notizie però, visto l’infortunio accorso al giovane Roberto Piccoli. L’attaccante di proprietà dell’Atalanta, dopo aver messo male la caviglia sul finire della prima frazione di gioco, ha chiesto subito il cambio.

Immediato l’intervento dello staff medico, che prima ha fasciato la caviglia del ragazzo in panchina, finendo poi per accompagnarlo negli spogliatoi. Novità attese nelle prossime ore.