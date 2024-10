Italia Under 21-Irlanda: dove vederla, orario e formazioni

Allo Stadio Nereo Rocco andrà in scena la sfida tra Italia Under 21-Irlanda: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Nereo Rocco di Trieste si giocherà la sfida di qualificazione agli Europei tra Italia Under 21-Israele. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Viti, Pirola, Turicchia; Fabbian, Bove, Ndour; Baldanzi; Gnonto, P. Esposito. Ct. Nunziata.

IRLANDA (5-3-2): Brooks; Curtis, Abankwah, Adegboyega, Garcia, MacNulty, Roughan; Phillips, Healy, Moran; Kenny, Emakhu. Ct. Crawford.

Orario e dove vederla in tv

Italia Under 21-Irlanda si gioca alle ore 18.30 di martedì 15 ottobre per le qualificazioni all’Europeo di categoria. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti su Rai 2. Per vedere la partita in streaming, sarà disponibile sulla piattaforma Rai Play.