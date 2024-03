Italia Venezuela: Spalletti punta sugli interisti, ma non è una novità

Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, si prepara alla doppia amichevole negli Stati Uniti con Venezuela e Ecuador

Come ogni Commissario Tecnico, alle prese con il calcio globalizzato e le formazioni di club che sono un patchwork di diversi Paesi, per costruire la sua Italia anche Luciano Spalletti non può puntare su un’unica squadra. Come, invece, succedeva ad alcuni suoi predecessori lontani nel tempo, più fortunati di lui. Oggi, se l’undici iniziale sarà quello pubblicato dai giornali, ci saranno due soli club ad avere almeno un doppio rappresentante: la Juventus con Cambiaso e Chiesa, l’Inter con un’unità in più: Darmian, Barella e Frattesi. Non è poco, tenendo conto che fare affidamento principalmente sui giocatori di Simone Inzaghi significa appoggiarsi su elementi che stanno dominando in Italia e che arrivano con un’esperienza significativa in Champions.

Insomma, a differenza di altri Ct, tutto sommato a Spalletti non va male: le indicazioni del campionato le può sfruttare. Vedendo le gare precedenti giocate sotto la sua gestione, è una costante. Da Macedonia-Italia del 9 settembre 2023 l’Inter è sempre stata la squadra con il maggior numero di componenti, arrivando anche a 4 presenze. Insieme ai 3 di stasera, ci sono anche Bastoni, Dimarco e Acerbi: i primi 2 in panchina a Fort Lauderdale, il terzo in Italia per le note vicende.