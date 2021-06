Marco Verratti, centrocampista dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro il Galles

Marco Verratti, centrocampista dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro il Galles. Le sue dichiarazioni.

«Sono molto felice. È stata dura, all’inizio non sapevo nemmeno se potevo partecipare a questo Europeo, devo ringraziare lo staff del PSG che mi ha permesso di recuperare, il mister che mi ha aspettato. Sono felice per me stesso e per la squadra. Quando diciamo delle cose non le diciamo per dire: la Nazionale è di tutti, oggi chi ha giocato ha dimostrato di essere un titolare. Dobbiamo essere orgogliosi di rappresentare la Nazionale. L’abbiamo sempre detto, ma bisogna dare il massimo in ogni partita e vedere dove arriviamo. Ogni partita è difficile, sono tutti grandissimi giocatori che danno l’anima in ogni gara. Se facciamo come finora, dando l’anima, possiamo avere un vantaggio. Ma se pensiamo di essere i più forti sarà difficile».