Iuliano: «Rinviare Europeo? Decisione giusta. Per lo scudetto sarà corsa a tre fino alla fine»

Mark Iuliano, ex difensore della Juve, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Juventus News 24. Le sue parole

Ai microfoni di Juventus News 24, Mark Iuliano ha espresso la sua opinione sull’emergenza Coronavirus e sulle contromisure adottate dal mondo del calcio. Queste le parole dell’ex difensore.

RINVIO EUROPEO – «È stata una decisione giustissima. L’importante in questo periodo è riprendere la vita normale anche se, per noi italiani, anche il calcio occupa un posto importante. Sarebbe bello poter terminare i campionati anche se al momento è tutto un punto interrogativo. Abbiamo a che fare con tanti decessi, tanti contagi, per cui non so se la ripresa sarà a breve termine. Viviamo alla giornata: ho dei dubbi sulle date anche della ripresa degli allenamenti…».

SCUDETTO – «Lotta a 3? Penso di sì. L’Inter ha un’ottima squadra con un grandissimo allenatore anche se sta attraversando un periodo buio. La Lazio sta lottando meritatamente per lo Scudetto: è una squadra completa, che gioca benissimo con ottimi giocatori. La Juve ha una rosa incredibile, superiore alle altre. È la squadra da battere, ma se la giocherà fino alla fine con le altre due compagini».