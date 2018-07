Jankto alla Sampdoria, tutto fatto: visite mediche programmate per venerdì

Tutto fatto tra Udinese e Sampdoria per il passaggio del ceco Jakub Jankto in blucerchiato: l’esterno sosterrà le visite mediche venerdì

La Sampdoria è pronta a piazzare un grande colpo nel suo mercato, fino a questo momento, molto importante. Aspettando Jandrei dalla Chapecoense e la chiusura definitiva per l’arrivo di La Gumina dal Palermo, la Sampdoria è a un passo dal chiudere per Jakub Jankto: operazione sostanzialmente conclusa, con la Samp convinta di chiudere domani l’affare da 15 milioni di euro con l’Udinese e già pronta a programmare le visite mediche del centrocampista nella giornata di venerdì.

Da registrare, nelle ultime ore, il tentativo di inserimento dell’Atalanta, ma la Sampdoria figura in netto vantaggio e capace di fare il passo decisivo verso il calciatore, pronto a lasciare Udine per vivere una nuova avventura a Genova. Per quanto riguarda invece il contratto col il ceco, dovrebbe trattarsi di un quinquennale da 1 milione l’anno, ingaggio da top alla Samp e il triplo rispetto a quanto percepito in Friuli, con l’inserimento di una clausola rescissoria sopra i 30 milioni.