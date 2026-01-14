Connect with us

Joao Pedro torna in Serie A? Un club sulle tracce dell'ex Cagliari: c'è già l'apertura totale!

Joao Pedro torna in Serie A? Un club sulle tracce dell’ex Cagliari: c’è già l’apertura totale da parte dell’attaccante italo-brasiliano

Il calciomercato del Pisa non conosce sosta e promette scintille. La dirigenza toscana, determinata a regalare ulteriori certezze al reparto avanzato in questa finestra invernale, ha individuato un nuovo, prestigioso obiettivo. Dopo aver concluso l’ingaggio del promettente Ibrahim Durosinmi e aver contestualmente risolto il rapporto con l’angolano M’Bala Nzola, i Nerazzurri sognano un colpo di esperienza internazionale per alzare l’asticella delle ambizioni salvezza.

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’ultima idea porta dritta a Joao Pedro. L’attaccante italo-brasiliano, classe 1992, è una vecchia conoscenza della Serie A, avendo vestito per anni la maglia del Cagliari diventandone capitano e simbolo. Attualmente in forza all’Atletico San Luis nel campionato messicano, il giocatore ha già manifestato una totale apertura al ritorno in Italia. I dialoghi tra le parti proseguono spediti per trovare l’intesa economica definitiva. Resta sullo sfondo, invece, la suggestione legata a Duvan Zapata: per il possente centravanti colombiano del Torino c’è stato un sondaggio approfondito, ma la pista non è andata oltre la fase esplorativa. Ora tutte le attenzioni sono rivolte alla fantasia dell’ex numero 10 rossoblù.

