Condizioni Barone, il prof Capua: «Troppo presto per fare previsioni»

Le parole del professor Capua, specialista di Medicina Nucleare e Medicina dello Sport, sulle condizioni del dg della Fiorentina Joe Barone

Intervenuto su Radio Firenze Viola, il professor Giuseppe Capua – specializzato in Medicina Nucleare e Medicina dello Sport – ha commentato il bollettino medico della Fiorentina sulle condizioni di Joe Barone. Di seguito le sue parole.

CONDIZIONI – «Il comunicato della Fiorentina dice tutto e nulla: dovremmo intanto sapere se Barone che tipo di intervento ha avuto: se angioplastica o di bypass. L’arresto cardiaco oltretutto è molto particolare, specie se avvenuto in un contento extra ospedaliero. Barone al momento è intubato ed ha una prognosi altamente riservata ma qualsiasi intervento abbia subito non possiamo fare delle previsioni».

IPOTESI DECORSO – «La soluzione dipenderà dal danno che ha provocato l’arresto cardiaco e questo il comunicato il club viola non lo dice. L’unica cosa che si può dire è che il dirigente viola è sostenuto in vita dalle macchine. Sinceramente non sarei in grado di prevedere quando potrà essere fatto un nuovo punto medico. Bisogna capire che reazione avrà il paziente dopo l’intervenuto subito».