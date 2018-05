Jorginho al Barcellona? L’agente del centrocampista, Joao Santos, dichiara difficile il trasferimento, ma chiude anche alle squadre italiane

Quella che si sta per concludere potrebbe essere l’ultima stagione di Jorginho con la maglia del Napoli. Attorno al centrocampista brasiliano, uscito in lacrime dopo il confronto col Torino di domenica al ‘San Paolo‘, c’è aria di addio. Voci degli ultimi giorni lo vorrebbero al Barcellona, una destinazione che l’agente del calciatore, Joao Santos, tende a smentire: «E’ difficile, abbiamo ancora due partite da giocare poi vedremo il da farsi. Jorginho è un giocatore unico, che ha fatto bene nel Napoli ed è nel giro alla Nazionale Italiana. Quelle che leggo, però, sono tante notizie in giro: l’ultima che ho letto è stata quella che lo accostava al Manchester united, ma nessuno mi ha chiamato».

Il procuratore di Jorginho ha poi escluso una destinazione italiana per il centrocampista: «E’ legato al Napoli da un contratto di altri due anni. Il suo futuro non è legato a quello di Sarri, ma se andasse via da Napoli, posso dire che pur non avendo alcuna clausola non giocherà in un’altra squadra italiana» le sue parole al programma ‘Si gonfia la rete’ in onda su Radio CRC.