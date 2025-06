Jorginho ci crede ancora: «Italia? Non rifiuterei mai una convocazione. Gattuso è un allenatore importante»

Jorginho crede ancora alla Nazionale. Le dichiarazioni del centrocampista ex Napoli in un’intervista a La Repubblica

In un intervista per La Repubblica Jorginho ha detto la sua sulla situazione del calcio italiano e in particolare della Nazionale, non negando un suo possibile ritorno.

DICHIARAZIONI – «Siamo sorpresi e dispiaciuti un po’ tutti, perché l’Italia deve stare nell’élite del calcio mondiale».

CHIAMATA GATTUSO – «No, ma fino a quando giocherò ad altri livelli, sarà sempre un onore rappresentare il paese che amo e che mi ha dato l’opportunità di vivere il mio sogno. Se il ct pensa che potrei essere utile non mi tirerò indietro: non rifiuterei mai una convocazione. Vincere il Mondiale col Flamengo potrebbe servirmi a convincerlo, è una buona vetrine».

PROBLEMI NAZIONALE – «Domanda difficile e risposta complessa. Facendo anche il confronto con l’Inghilterra, si vede però che i giovani non vengono mai fuori, quindi c’è una motivazione profonda che parte da lontano. Però poi vedi che l’Inter gioca due finali di Champions in tre anni e fai un po’ fatica a definire il calcio italiano in crisi».

GATTUSO ALLENATORE – «E’ un allenatore importante, di carattere, che può tirare fuori tante cose dai ragazzi, credo sia capace di ricavare il meglio. Ma poi alla fine sarà il risultato a contare. Secondo me si può ancora andare al Mondiale: le cose per l’Italia non sono mai state facili, abbiamo sempre dovuto sudare, sudare, sudare, è stata sempre una fatica. Però fa parte del gioco e bisogna crederci. Io ci credo».