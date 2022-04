Jorginho Juve, la rivelazione: «Lui vuole tornare in Italia...»

Jorginho Juve, la rivelazione sul futuro del centrocampista del Chelsea che piace ai bianconeri: cosa sta succedendo

L’affare Jorginho per la Juve potrebbe non essere più un sogno di mercato irraggiungibile.

Secondo quanto riferito a CMIT Tv dal giornalista Kinsella, corrispondente di Goal per il Chelsea, il centrocampista dei Blues sarebbe disposto a tornare in Italia e l’ipotesi Juve è molto quotata. Jorginho, che ha un forte legame con Tuchel, ha il contratto in scadenza nel 2023. Si attendono novità.