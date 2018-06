Il futuro di Jorginho sarà al Manchester City, ormai ci sono pochi dubbi a riguardo, ma le contrattazioni tra i club stanno andando per le lunghe

La cessione di Jorginho porterà nelle casse del Napoli tanti, ma tanti, milioni. Tra i 50 ed i 60, una parte dei quali sono già destinati al pagamento della clausola rescissoria di Fabian Ruiz, erede designato del playmaker italo brasiliano. Come ogni operazione complessa che si rispetti, però, si sta andando per le lunghe, con Napoli e City ancora a colloquio per definirla. Joao Santos, agente dell’ex centrocampista dell’Hellas Verona, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli per offrire gli ultimi aggiornamenti sulla questione:

«Il Manchester City sta lavorando per accontentare le richieste fatte dal Napoli di De Laurentiis. Quindi ogni momento può essere quello buono per chiudere la trattativa. Il mio assistito, attualmente, si trova in vacanza in Brasile, suo paese natale, mentre io sono in Inghilterra, dove ho casa. Siamo in attesa che ci chiamino il direttore sportivo Cristiano Giuntoli oppure il presidente Aurelio De Laurentiis. Nel momento in cui arriverà questa telefonata, io mi muoverò per parlare con il Manchester City». Jorginho-City, siamo davvero alle battute finali di questa lunga ed estenuante trattativa.