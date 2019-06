Julio Cesar ricorda: «All’Inter grazie alla vacanza di Dida» – VIDEO

Julio Cesar, in occasione della Copa America, ricorda la trattativa grazie alla quale passò all’Inter, dove scriverà pagine indelebili

Intervistato ai microfoni di Perform, Julio Cesar ricorda i passaggi fondamentali della sua carriera in nerazzurro, svelando anche qualche retroscena sul suo passaggio all’Inter: «In Copa America ho avuto la possibilità di dimostrare i mio lavoro e l’Inter e Roberto Mancini si sono interessati: mi chiamarono dicendo che il mister voleva parlarmi».

Poi l’aneddoto su Dida: «La Copa America è una cosa importante per noi perché tanti giocatori importanti sono andati in vacanza e altri hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra: Dida era in vacanza, allora hanno scelto Julio per la Copa America»