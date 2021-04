Juric in conferenza stampa: «Kalinic? è un’opzione. Mancheranno Vieira e Ceccherini»

Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Spezia

Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric ha risposto alle domande dei giornalisti direttamente dalla sede del club, ecco le sue parole.

GUARDA LA CONFERENZA STAMPA DI JURIC SUL CANALE YOUTUBE CALCIONEWS24

CONDIZIONE – «Bisogna essere sempre tosti. All’andata giocammo molto bene a tratti, ma fu comunque dura. La squadra sta bene su molte cose, non a livello di risultati. Manca Vieira, Ceccherini per squalifica, gli altri ci sono»

KALINIC – «È un’opzione. Mi dispiace per Kalinic, quando intravedevo il giocatore di Firenze si è fatto male. In questo momento abbiamo due attaccanti: o uno o l’altro»

DIMARCO – «In cinque partite non ha fatto nessun errore difensivo, è stato il nostro miglior difensore. Ha fatto errori prima, che magari sono stati coperti dai risultati. Abbiamo concluso che con lui, in fase di costruzione, guadagniamo più di quanto perdiamo. Come terzo a me piace molto: in questo momento capitano giocatori contro i quali può difendere e in fase di gioco fa bene. Lo vedo molto dentro, molto sereno, e mi auguro continui così. I molti 2000 in campo dipende dalla società, non da me. Sono talenti che sarebbe perfetto fossero giocatori del Verona e ci lavori, poi ci vuole pazienza. Il talento ce l’hanno, e prima o poi saranno giocatori importanti. Sappiamo che sono tutti in prestito, tranne Udogie che deve migliorare tanto. Peccato che non siano giocatori nostri: per esserlo dovevi farlo prima o devi investire»

ZACCAGNI – «Quest’anno ci sono giocatori che sono andati completamente oltre, con dolori, problemi, quando non dovevano giocare non avevamo cambi. Zaccagni è uno di quelli: nella prima parte del campionato ha fatto il salto di qualità, adesso sta facendo giocare bene la squadra ma non è determinante come prima. L’altro giorno ha preso una brutta botta: un po’ di energie le ha recuperate, e in queste cinque partite deve essere fondamentale. Domani penso di farlo giocare, se lo merita. E spero si sblocchi davanti, perché ci manca tanto»