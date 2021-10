Juve a fumetti, l’autore Disney: «Ecco come nasce il progetto “Dieci”»

L’autore Disney Roberto Gagnor ci ha raccontato in esclusiva l’idea dietro a “10”, in cui racconta le storie e i calciatori della Juve a fumetti

La Juve a fumetti, un modo originale per unire due grandi passioni. “Dieci. I 10 giorni che hanno fatto la storia della Juventus” è l’opera di Roberto Gagnor (sceneggiatore e autore) illustrata da Edoardo Audino (Edizioni del Capricorno) che ripercorre la storia bianconera in dieci tappe. Roberto Gagnor si racconta in esclusiva a Juventusnews24.

Roberto Gagnor, ci racconti come nasce il progetto “Dieci”?

«Ironicamente… da un torinista! Bruno Sarda, mio caro amico e sceneggiatore Disney come me (ma lui è un Maestro), ha scritto la storia del Toro per le Edizioni del Capricorno. Da anni avevo l’idea di scrivere la storia della Juve a fumetti, ma i miei tentativi non erano andati a buon fine. Invece Bruno mi ha consigliato di contattare i suoi editori, Walter Martiny e Roberto Marro, al Capricorno, appunto; Walter e Roberto mi hanno dato fiducia – e fatto un ottimo lavoro di editing e impaginazione. Poi ho scelto come disegnatore Edoardo Audino, bravissimo giovane disegnatore appena uscito dalla Scuola Internazionale di Comics di Torino, dove sono uno degli insegnanti di sceneggiatura. E così, ci siamo messi al lavoro!».