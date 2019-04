Il messaggio di Katia Aveiro, una delle sorelle di Cristiano Ronaldo, su Instagram subito dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano dell’Ajax

Al di là dell’eliminazione della Juventus, la prova fornita quest’anno in Champions League da Cristiano Ronaldo può dirsi pienamente soddisfacente: il portoghese, in gol pure ieri contro l’Ajax, ha cercato di trascinare i bianconeri verso la qualificazione alle semifinali, senza successo però. Dopo nove anni CR7 si ritrova così in una squadra fuori dalle prime quattro d’Europa, ma – magra consolazione – dalla sua parte resta comunque la famiglia.

Subito dopo la gara di ieri sera, su Instagram, una delle sorelle di Ronaldo, Katia Aveiro, ha postato un messaggio nelle storie raffigurante proprio la foto del fratello disperato con il messaggio: «Tu hai fatto la tua parte amore mio, congratulazioni all’Ajax». Katia ha insomma discolpato Cristiano rispetto alla debacle juventina: un messaggio per qualche altro elemento bianconero, che invece è mancato?