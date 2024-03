Juve, Allegri annuncia: «Ecco la decisione su McKennie e Rabiot»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro l’Atalanta

INFORTUNATI «McKennie è a disposizione, ha fatto tutto con la squadra e se sta bene parte titolare. Gli altri sono a disposizione. Alcaraz fuori purtroppo perchè ha avuto questo contrattempo, Vlahovic squalificato, Rabiot la prossima settimana dorvrebbe essere a disposizione.Abbiamo i giocatori giusti per affrontare qeusta partita, contro una squadra molto fisica e che la Juve non batte in casa da 5 anni».

ASSENZA VLAHOVIC «Le assenza non pesano, abbiamo altri giocatori in grado di fare buone prestazioni e domani Milik farà molto bene. Abbiamo recuperato Kean e dobbiamo vedere le cose in maneira positivia, perchè abbiamo ancora 11 partite da giocare e siamo in una buona posizione. Normale che abbiamo poco tempo a disposizione e non siamo a settemebre, dobbiamo essere molto bravi e affrontare partita dopo partita. Avremo l’Atalanta che ha fatto una buona partita in Europa League, una squadra fisica e tecnica, che da tempo lotta per un posto in Europa. Domani non è uno snodo decisivo, mancano ancora tanti punti ci sono ancora 33 punti a disposizione».

