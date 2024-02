Juve Allegri: «Inter? Sono i favoriti, non serviva aspettare la Roma»

Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Udinese

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida della Juve contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.

COME STA IL GRUPPO E QUANTO CONTA LA VITTORIA «Il gruppo ha lavorato bene come tutte le settimane. Domani dobbiamo tornare alla vittoria perchè nelle ultime due abbiamo fatto un punto. Affrontiamo una squadra che per come gioca e che valore ha non merita la classifica che ha perchè ha perso spesso negli ultimi minuti. Serve rispetto per loro, è una squadra fisica e ha buoni giocatori come Lucca, che è cresciuto moltissimo. come Thauvin e Samardzic, che hanno tiro e dribbling. Non sarà facile».

INTER «Loro sono favoriti e non dovevamo aspettare la partita con la Roma. Noi abbiamo fatto 53 punti e tornare alla vittoria domani è importante, perchè ci allontaniamo dal 5 posto e si tornerebbe alla vittoria e sarebbe molto importante. E poi torneremmo a – 4 dall’Inter che è un dato di fatto. Loro stanno facendo cose straordinarie, noi stiamo facendo il nostro percorso. L’Inter nel 2024 ha fatto 7 partite e vinte tutte, noi facciamo un passo per volta e domani cerchiamo di tornare alla vittoria».

CONTRACCOLPO PSICOLOGICO «Situazione diverse di quella del Napoli… Innanzitutto perchè mancano tante partite alla fine e po perchè siamo in una condizione e in una posizione diversa. La vittoria dell’inter non ci fa entrare in campo demotivati, anzi ci motiva ancora di più. Domani l’obiettivo è tornare alla vittoria, che ci permetterebbe di allungare sulla 5 in classifica e tornare a -4 dall’Inter, nonostante la loro partita in meno. Noi dobbiamo tornare in Champions il prossimo anno e dobbiamo fare bene perchè sarà molto importante ».

ASPETTO MENTALE «Stiamo bene dal punto di vista mentale, perdere uno scontro diretto ci sta e Milano abbiamo perso contro una squadra che sta facendo cose straordinarie. I ragazzi stanno bene mentalmente. Una partita non compromette tutto il lavoro fatto, anzi a Milano abbiamo imparato molto e speriamo domani dobbiamo mettere in pratica tutto».

