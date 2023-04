Juve, Allegri: «Era una gara complicata, Moise è cresciuto molto»

Le parole di Massimiliano Allegri dopo la vittoria della Juve contro l’Hellas Verona per 1-0, con il gol di Moise Kean

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro il Verona. Di seguito le sue parole.

UMORE DIVISO A METÁ – «Era una gara complicata come tutte quelle dopo la sosta. Il Verona ti fa giocar male, ti fa correre e noi invece abbiamo iniziato a giocare la palla dopo i primi 20 minuti. Dopo l’1-0 non abbiamo fatto il secondo, negli ultimi 10 minuti potevamo chiudere l’azione senza farli avvicinare all’area. Bisogna migliorare ma i ragazzi lo sanno».

KEAN IN NAZIONALE – «Moise è cresciuto molto come gli altri. Mancini ha l’esperienza da ct della Nazionale, visto che ha vinto l’Europeo, nel chiamare i giocatori indipendentemente da tutto. Chi gioca nella Juve sarà il futuro della Nazionale, se non immediatamente nel prossimo futuro. Ma Roberto è bravo e fa le valutazioni in funzione dell’Italia per chiamare i migliori».

