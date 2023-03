Juve, Allegri: «Era importante passare il turno»

Le parole di Massimiliano Allegri dopo la vittoria della Juve contro il Friburgo che vale l’accesso ai quarti di Europa League

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve contro il Friburgo, che vale l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Di seguito le sue parole.

PASSAGGIO DEL TURNO – «Era importante passare il turno, abbiamo giocato una buona partita nel primo tempo. In vantaggio di un uomo dobbiamo fare scelte migliori, gestire meglio la palla. Ci siamo creati qualche difficoltà, anche perché per loro non cambiava niente. Più tenevamo la palla e più era facile non subire queste situazioni».

VLAHOVIC – «Sono contento sotto l’aspetto psicologico, ma guardo il secondo tempo e lì bisogna migliorare. Così non va bene».

