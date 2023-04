Juve, Allegri non ci sarà con la Lazio: il motivo

Massimiliano Allegri non prenderà parte alla trasferta di Roma contro la Lazio. Tutti i dettagli sull’allenatore della Juve

Massimiliano Allegri non partirà per la trasferta della Juventus contro la Lazio. L’allenatore bianconero è stato infatti vittima di una sindrome influenzale che non gli permetterà di viaggiare con la squadra.

Tocchierà quindi a Marco Landucci, vice allenatore della Juventus, guidare i bianconeri per una partita fondamentale per la zona Champions League.