Adrien Rabiot non si sta allenando in gruppo con la Francia in vista del match di Nations League. Le ultime

Fiato sospeso per la Juve e per Andrea Pirlo. Come riporta L’Equipe Adrien Rabiot non si è allenato con i compagni in Nazionale in vista del match di Nations League contro la Svezia.

Il giocatore bianconero dunque difficilmente prenderà parte alla gara anche se è probabile che vada comunque in panchina.