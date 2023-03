Juve, Cuccureddu: «Mi aspetto che la Juve vinca, ma la Roma è una squadra tosta»

Juve, le parole di Antonello Cuccureddu sul momento dei bianconeri: «Sul campo la ritengo una squadra che può stare nei piani alti»

Antonello Cuccureddu, ex difensore e centrocampista bianconero, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24. Di seguito un estratto delle sue parole

Che pensiero si è fatto sull’attuale momento di forma della Juve?

«Sul campo la ritengo una squadra che può stare nei piani alti. L’organico c’è però ci sono dei momenti difficili. Noi stando fuori siamo bravi a giudicare, ma certo è che se giocassero meglio sarebbe più importante. Servono dimostrazioni di valore da parte di alcuni giocatori che secondo me non ne hanno date ancora tante al momento».

Sul gioco è stato criticato proprio nelle ultime settimane Allegri, nonostante i risultati.

«In primis le colpe le danno sempre all’allenatore quando non va tutto come si vorrebbe. Io ripeto che l’organico c’è ma va capita qual è la quadra per farli rendere nel miglior modo possibili. Adesso non lo crocifiggiamo Allegri, anche perchè sta portando vittorie. Al di là dei risultati il campo parla chiaro. Certo è che, però, dovrebbe risolvere questo problema dello svegliarsi solo dopo che ha preso uno schiaffo».

Cosa si aspetta da Roma-Juve di questa sera?

«Mi aspetto sempre che la Juve vinca, però la Roma è una squadra tosta. Queste sono sempre gare difficili, sempre partite di cartello ma anche la Juve è sempre la Juve. Poi ecco, se qualche big rendesse meglio di quanto fatto fino ad ora non sarebbe certamente male».

