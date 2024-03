Juve Diomande, il piano di Giuntoli per il centrale dello Sporting - Calcio News 24

La Juve e Giuntoli hanno messo nel mirino il gigante dello Sporting CP, Ousmane Diomandé, titolare nella gara contro l’Atalanta

Si tratta di un gigante, alto 190 centimetri, che ha nella potenza e nello stacco aereo due delle qualità migliori. Sa districarsi sia a destra che a sinistra ma è mancino. Amorim lo utilizza come centrale a sinistra nella difesa a tre. Il suo valore di mercato è schizzato a 40 milioni, ma la carta della Juve è Kaio Jorge. La punta potrebbe quindi essere inserita nella trattativa andando a mitigare in maniera significativa l’esborso per le casse bianconere. Lo scrive Tuttosport.