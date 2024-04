Juve, nello staff di Giuntoli potrebbe arrivare una ex bandiera

Juve, nello staff di Cristiano Giuntoli potrebbe entrare una ex bandiera bianconera, pronto un ruolo da dirigente

Dopo l’addio di Nedved, i tifosi della Juve chiedono a gran voce anche il ritorno di un grande ex in dirigenza. La scelta potrebbe ricadere sul nome di Giorgio Chiellini, arrivano ulteriori conferme.

Il grande ex sta aspettando, un profilo come il suo è nelle valutazioni della dirigenza per il futuro da inserire nel team di Cristiano Giuntoli. Ancora non ci sono certezze immediate, però la sensazione è che si vada verso il ritorno. Lui, intanto, continua la sua esperienza negli States da dirigente.

