Juve-Grimaldo, il giocatore ha detto sì: le ultime

Alejandro Grimaldo è l’ultimo obiettivo di mercato in casa Juve: il terzino portoghese avrebbe già detto sì ai bianconeri

La Juventus guarda in Portogallo con interesse. Nel mirino c’è Alejandro Grimaldo, terzino mancino del Benfica. Classe ’95, gioca nel Benfica a livelli importanti da tempo e Fabio Paratici lo osserva da anni, non a caso ha mandato un suo uomo di fiducia di recente a tenere ancora d’occhio questo terzino sinistro anche poche settimane fa nel big match contro il Porto. I bianconeri, per imbastire una trattativa, possono contare sull’apporto di Jorge Mendes, visto che il super-procuratore cura gli interessi del giocatore.

La conditio sine qua non è la cessione di Alex Sandro. Se il brasiliano dovesse andare via a giugno, verrà fatto un investimento importante sulla fascia i candidati sono diversi e il desiderio Marcelo rimane tale al momento; ecco perché Grimaldo tra le alternative valide è sicuramente presente. Ma c’è di più: Alejandro ha già detto sì all’ipotesi Juventus, ci andrebbe di corsa ed è molto incuriosito dal calcio italiano. Apertura pressoché totale del giocatore alla squadra torinese. Respinte al mittente le offerte provenienti dalla Premier League: Grimaldo-Juve la trattativa è pronta a scaldarsi.