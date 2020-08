Juve Jorginho, l’arrivo del centrocampista dipende dal futuro di Sarri: l’italo-brasiliano attende la sfida tra bianconeri e Lione

Jorginho non ci sarà contro il Bayern Monaco per via della squalifica, ma l’italo-brasiliano guarderà con interesse il match tra Juventus e Lione. Il suo futuro, infatti, passerà dal futuro di Maurizio Sarri.

Il tecnico della Juventus vuole il regista che aveva al Napoli, ma il tutto dipenderà dalla sua permanenza i bianconero. Jorginho attende, il futuro rimane in bilico tra Londra e Torino.