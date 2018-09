Sami Khedira, fresco di rinnovo con la Juventus, ha espresso la sua soddisfazione ponendo gli obiettivi stagionali con la maglia bianconera

Sami Khedira e la Juventus insieme fino al 2021. E’ della tarda mattinata la firma sul contratto che lega il centrocampista classe 1987 al club bianconero da qui ai prossimi tre anni. Uno sviluppo che ha provocato la soddisfazione tra le parti, espressa cosi dal giocatore classe 1987: «La Juventus rappresenta una grande storia e per giocare qui devi essere un campione. Devi sempre dare il massimo ed essere orgoglioso di giocare in questo club, perchè è il migliore in Italia e spero che presto diventi il migliore anche in Europa. Champions? Arrivare in finale due volte negli ultimi quattro anni vuol dire qualcosa, significa cha abbiamo bisogno ancora di qualcosa di speciale per vincere»le parole rilasciate a JTV.

Khedira ha poi proseguito: «Cristiano Ronaldo? Averlo in squadra non significa che vinceremo automaticamente la Champions, ma è qualcosa di speciale che ti aiuta e ti motiva per competere ad alti livelli. Vincere Scudetto e Coppa Italia è sempre il nostro obiettivo, ma quest’anno intendiamo portare a casa anche la Champions. Il rinnovo? Per me è un giorno molto importante, è il mio quarto anno qui, dove resterò per molto tempo ancora. Indossare questa maglia è qualcosa di speciale, cerco di dimostrarlo sempre questo mio orgoglio ai tifosi. Allegri? E’ una delle persone più intelligenti che abbia incontrato nel calcio, con lui lavoriamo duro, ma riesce anche a porsi con noi in maniera rilassata e gentile. Sono felice di essere allenato da un grande allenatore e di avere grandi compagni di squadra che mi aiutano molto».